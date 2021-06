Bibione: vaccini agli operatori turistici nella sede della delegazione comunale

L’amministrazione comunale potenzia il servizio vaccinazioni. Da lunedì 28 giugno a giovedì 1 luglio nella sede della delegazione comunale di via Maia a Bibione gli operatori turistici ed eventuali residenti potranno usufruire del servizio di vaccinazione dalle 15 alle 18. In sede saranno attive due postazioni con personale medico ed infermieristico, sono già aperte le agende digitali per le prenotazioni.

Il sindaco

Il sindaco Pasqualino Codognotto ha sottolineato: “Si tratta di un servizio importante che facilita il personale operativo in loco nel turismo senza spostarsi all’East Gate Park. Se sarà necessario proseguiremo e ciò è possibile grazie all’ottimo rapporto di collaborazione con l’Usl 4 del Veneto orientale che ben ha accolto le richieste provenienti da una importante realtà turistica come Bibione”