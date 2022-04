Biden: “Armi a Kiev finché prosegue assalto russo”

“Abbiamo bisogno di questa legge per sostenere l’Ucraina nella sua lotta per la libertà: il costo di questa lotta non è a buon mercato, ma cedere all’aggressione sarebbe ancora più costoso se permetteremo che succeda”. E’ quanto dice il presidente americano Joe Biden annunciando di aver chiesto al Congresso di approvare un nuovo pacchetto da 33 miliardi di dollari per l’Ucraina, dei quali 20 per aiuti militari a Kiev, sottolineando che la scelta è tra affrontare questo nuovo contributo o stare a guardare i russi che “continuano le loro atrocità”. I nuovi aiuti porteranno più armi, munizioni, sostegno economico e umanitario per fare in modo che “il coraggio e il sacrificio” degli ucraini abbiano “un senso e possano continuare la loro lotta”. Per questo il presidente sottolinea che è “cruciale” che questi fondi vengano “approvati il più presto possibile”.

Aiuto all’Ucraina

“Noi non stiamo attaccando la Russia, ma stiamo aiutando l’Ucraina a difendersi dall’aggressione russa” ribadisce il presidente Usa. “Come Putin ha scelto di iniziare questa invasione brutale, potrebbe scegliere di mettervi fine, qui è la Russia l’aggressore, senza ma e senza se”, aggiunge Biden, evidenziando come i soldi richiesti al Congresso serviranno per inviare altre armi pesanti a Kiev per difendersi, per inviare aiuti umanitari e sostenere l’economia, e in particolare l’agricoltura, dell’Ucraina. “Fino a quando continueranno le atrocità e l’assalto russo noi continueremo ad inviare aiuti militari” dice il presidente americano, sottolineando “l’enorme costo umano” della continua aggressione russa: “Noi vediamo che si lasciano dietro orribili prove delle atrocità e crimini di guerra nelle aree che hanno cercato di controllare”. I 33 miliardi di dollari richiesti al Congresso serviranno ad inviare all’Ucraina “ancora più artiglieria, mezzi corazzati, sistemi anticarro e anti-aerei”, sottolinea ancora in un tweet, aggiungendo che i fondi “che spero il Congresso approvi rapidamente” serviranno anche a “alla quanto mai necessaria assistenza umanitaria, cibo, acqua, medicine, riparo ed altro”.