Biden, “Covid finito”. L’Ema lo smentisce: cosa sta per travolgerci

Joe Biden ha annunciato che l’epidemia di Covid è finita negli Stati Uniti. Molti sembrano pensarla come il presidente americano, ma a smentirlo ci hanno pensato il suo stesso consigliere sanitario nonché l’Agenzia europea del farmaco. “Non siamo dove dovremmo essere”, ha dichiarato il supervirologo Anthony Fauci. D’altronde negli Stati Uniti muoiono ancora tra le 400 e le 500 persone al giorno a causa del Covid: numeri che non possono essere ignorati.

L’Ema

“Non è possibile dire su quali basi il presidente degli Stati Uniti sia arrivato alla conclusione di dire che la pandemia sia finita”, è stato l’affondo di Steffen Thirstrup, responsabile medico dell’Ema. “Quello che è chiaro – ha aggiunto – è che è in Europa consideriamo la pandemia ancora in corso, e che è importante per gli Stati membri prepararsi alla somministrazione dei vaccini adattati, in modo da prevenire ulteriori ondate della malattia in Europa”.

Per Fauci ancora rischio

Tornando agli Stati Uniti, Fauci ha invece spiegato che una nuova variante “sospetta” è all’orizzonte. “Non siamo dove dobbiamo essere se vogliamo parlare dii convivenza con il virus perché sappiamo che non lo elimineremo – ha dichiarato l’esperto americano – la domanda che ci poniamo è: riusciremo a eliminarlo dal nostro paese o dalla maggior parte del mondo? E la risposta è: improbabile, perché è altamente trasmissibile e anche l’immunità indotta dal vaccino o dall’infezione è transitoria”.