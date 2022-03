Biden incontra due ministri Kiev

Guerra Ucraina-Russia, il presidente Joe Biden ha incontrato i ministri degli Esteri e della Difesa ucraini, Dmytro Kuleba e Oleksii Reznikov, che erano riuniti in un albergo di Varsavia con il segretario di Stato Antony Blinken e il segretario alla Difesa, Lloyd Austin. Durante una breve photo-op con i giornalisti, si sono sentiti i ministri ucraini spiegare quanto fosse stato difficile, con la guerra in corso, il viaggio dall’Ucraina alla Polonia, prima in treno e poi in macchina.

“E’ una buona cosa che dall’inizio della guerra ho imparato ha dormire in ogni situazione, ho dormito in treno e poi in macchina”, ha detto Kuleba, dando l’occasione a Biden di fare riferimento ai tantissimi viaggi in treno fatti quando era al Congresso. “State parlando con qualcuno che ha viaggiato letteralmente oltre 1,2 milioni di miglia in treno”, ha detto, spiegando che anche lui ha imparato “come dormire sul treno”. I giornalisti hanno poi lasciato la sala quando sono iniziati i colloqui sulla situazione in Ucraina, riporta la Cnn. Nel discorso che pronuncerà questa sera a Varsavia, a conclusione, della sua missione in Europa, Biden sottolineerà “gli sforzi uniti del mondo libero a sostegno del popolo ucraino, per mettere la Russia di fronte alle sue responsabilità per questa guerra brutale e difendere un futuro che è basato sui principi democratici”, secondo quanto reso noto dalla Casa Bianca.