Biden sarà a Bruxelles per Consiglio Ue e Nato

Joe Biden parteciperà al vertice straordinario della Nato che si svolgerà la prossima settimana a Bruxelles per discutere con gli altri leader della guerra tra Russia e Ucraina. Lo conferma con un tweet l’ambasciata Usa alla Nato dopo che Jens Stoltenberg ha comunicato che il vertice si svolgerà il 24 marzo. In quella data si svolgerà anche il Consiglio europeo.

La diplomazia

“Joe Biden crede molto nella diplomazia diretta, ‘faccia a faccia’” e il vertice della Nato la prossima settimana a Bruxelles, sarà “l’opportunità di riaffermare il nostro ferreo sostegno ai nostri alleati” da quando è iniziato l’attacco della Russia, ha detto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki confermando il viaggio del presidente in Europa per il vertice del 24 marzo. Psaki ha anche confermato che Biden “parteciperà anche al Consiglio europeo per discutere le nostre comuni preoccupazioni sull’Ucraina , compresi gli sforzi transatlantici per imporre costi economici alla Russia, fornire sostegno umanitario a chi è colpito dalla violenza ed affrontare altre sfide collegate al conflitto”. Rispondendo a una domanda su un possibile un incontro di persona con il presidente Zelensky, Psaki ha precisato: “Stiamo finalizzando il piano del viaggio”.