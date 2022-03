Biden verso sblocco riserve strategiche petrolio

Joe Biden oggi annuncerà un ingente rilascio sul mercato delle riserve strategiche di petrolio per contrastare il rialzo dei prezzi della benzina. Secondo quanto riferiscono due fonti al Washington Post, il piano della Casa Bianca prevede che vengano immessi sul mercato 1 milione di barili al giorno della Strategic Petroleum Reserve, che ammonta al momento a 570 milioni di barili di greggio. La misura dovrebbe andare avanti per diversi mesi, anticipano ancora le fonti.

La mossa

La mossa rientra nei tentativi della Casa Bianca di rispondere al rialzo dei prezzi energetici, peggiorato nettamente dopo l’invasione russa dell’Ucraina. L’aumento del prezzo della benzina viene indicato da tutti i sondaggi come la principale preoccupazione degli americani che ora devono pagare 4,24 dollari per un gallone (oltre 4 litri) di benzina, contro i 3,60 di un mese fa e i 2,90 dello scorso anno. Gli Stati Uniti hanno coordinato la mossa con l’Agenzia Internazionale dell’Energia (Iea) ed hanno informato gli alleati e partner. Un rilascio delle riserve petrolifere così ingente appare “senza precedenti per portata e durata”, afferma Bob McNally, presidente di Rapidan Energy Group, sottolineando che sarà cruciale vedere se europei e giapponesi seguiranno l’esempio degli Usa.