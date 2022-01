Bis di Mattarella, sconfitta della politica

“Il Paese aveva e ha bisogno di stabilità e continuità. Il ticket Mattarella Presidente e Draghi premier è in questo momento l’unico che possa garantirle – commenta il presidente di Confcommercio Veneto, Patrizio Bertin -. L’esito delle votazioni alla Camera di questa settimana dimostra ancora una volta la crisi di un sistema politico che non riesce a trovare soluzioni. Quel che è successo sembra la fotocopia di 9 anni fa con la rielezione del Presidente Napolitano, uno stallo che si è ripetuto”. “

Ci auguriamo che i partiti vogliano aprire una riflessione seria e che a livello parlamentare si cominci a lavorare anche su alcune riforme della Costituzione, necessarie, se parametrate al mondo attuale e non più a quello del dopo guerra. Lo “spettacolo” offerto dalle forze politiche è poco edificante. Naturalmente oggi tutti sono vincitori, anche se in realtà tutti sono sconfitti… Ora che la partita è chiusa – chissà, forse solo rinviata di un anno, alla nuova legislatura – chiediamo alla politica di rimettersi al lavoro sui problemi della crisi pandemica, economica e sociale. In Veneto, giova ricordarlo, aspettiamo risposte anche nel campo dell’autonomia, a più di quattro anni dal referendum. Rivolgiamo un grazie sentito e deferente al capo dello Stato riconfermato, che si è rimesso a disposizione dell’Italia con altissimo senso di responsabilità istituzionale anche se aveva altri programmi di vita. Non è da tutti”.

“Al Presidente Mattarella va il grazie del mondo dell’impresa. Il suo senso di responsabilità ha salvato ancora una volta questo Paese da una classe politica che si conferma drammaticamente inadatta. Mi auguro che ora l’attività del Governo Draghi, le cui sorti erano legate a doppio filo con l’elezione del Capo dello Stato, possa riprendere a pieno regime. Resta tanto lavoro da fare anche e soprattutto per la nostra montagna”. Così Lorraine Berton, presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, commenta la rielezione di Sergio Mattarella a presidente della Repubblica.