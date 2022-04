Blocco bancomat e Pos, segnalati disagi per clienti Intesa, Unicredit e Poste Italiane

Da qualche ora si segnalano disagi in tutta Italia per i pagamenti tramite bancomat e il ritiro di contante presso gli sportelli Atm. Nessun problema, invece, per chi vuole prelevare o pagare da uno sportello bancomat della propria banca. Sono tante le segnalazioni di malfunzionamento arrivate nella mattinata relative perlopiù alle carte di Intesa Sanpaolo, UniCredit e Poste Italiane. Il sito Downdetector segnala problemi anche per BNL e Fineco. Il malfunzionamento, secondo fonti Nexi, sarebbe durato circa 30 minuti. Le fonti, escludono per ora, che si sia trattato di un attacco esterno.

I problemi

I problemi, secondo quanto riferito, sarebbero legati a un disservizio di IBM, uno dei fornitori di Nexi ed avrebbero interessato solo alcune aree rallentando le transazioni. Attualmente tutto è tornato alla normalità ma non sarebbero escluse alcune ‘code’ nelle transazioni da processare. Nexi sta approfondendo con IBM le ragioni che hanno provocato i rallentamenti.