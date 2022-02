Borghezio, Parlamento Ue nega immunità: verrà giudicato per lite su treno

Niente immunità all’ex eurodeputato della Lega, Mario Borghezio, da parte del Parlamento europeo. E’ quanto stabilito a scrutinio segreto lo scorso lunedì a Bruxelles la commissione giuridica, che non si oppone così alla richiesta del tribunale di Imperia, che chiede di giudicare Borghezio per una lite con un funzionario di un treno russo, in transito in Liguria, dove il leghista era salito senza biglietto. Una vicenda di circa dieci anni fa, che ora vede il Parlamento europeo negare lo ‘scudo’ a Borghezio, da lui chiesto in quanto sostenne di essere salito su quel treno, per raggiungere Nizza e poi le sedi europee per poter svolgere il suo mandato.

Richiesta bocciata

“E’ una cosa assurda, avevo chiesto per principio che venisse bloccata la richiesta a procedere nei miei confronti”. L’ex europarlamentare della Lega non nasconde il suo rammarico. Borghezio ricostruisce la vicenda “quando mi è stato impedito a Ventimiglia di raggiungere Nizza, per prendere la coincidenza per arrivare a Strasburgo e Bruxelles, circa dieci anni fa”.