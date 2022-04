Borrell: “Guerra si intensificherà in prossimi giorni”

Ucraina-Russia, “temo che nei prossimi giorni la guerra si intensificherà nel Donbass”. Ad affermarlo l’alto rappresentante dell’Ue Josep Borrell, a Lussemburgo prima del Consiglio Affari esteri.

La paura

“Ho paura che le truppe russe si stiano ammassando a est per lanciare un attacco sul Donbass – ha detto – E gli ucraini ne sono ben consapevoli. Quindi temo che nei prossimi giorni la guerra si intensificherà nel Donbass”. Riguardo alle critiche nei confronti di alcune sue affermazioni dei giorni scorsi, Borrell non fa una piega e ricorda che “normalmente le guerre si vincono o si perdono in battaglia”.