“Bruxelles attacca l’Italia”, Salvini riunisce la Lega

Sarà un consiglio federale a Milano, convocato per le 12 lunedì prossimo, la riunione ‘urgente’ annunciata da Matteo Salvini nella giornata di ieri, per fare il punto su quello che senza mezzi termini il leader della Lega ha definito “un attentato di Bruxelles all’Italia”, che rischierebbe di fare la fine della Grecia, svenduta dalla Ue.

La crisi e i risultati politici

Sul tavolo di via Bellerio, Salvini proporrà ai suoi la linea per far fronte alla crisi finanziaria e economica, dopo il crollo della borsa e le misure ‘anti-italiane’ volute dalla Banca Centrale guidata da Lagarde (rialzo dei tassi d’interesse) e della Commissione Ue (stop alle auto inquinanti dal 2035, con possibili ricadute sull’industria di settore nazionale). Per Salvini “è necessario reagire subito per difendere il lavoro e i risparmi degli italiani”. L’incontro milanese, a questo punto, arrivando all’indomani del voto sui referendum e delle amministrative, sarà anche l’occasione per fare il punto sui risultati elettorali.