Calenda: «Letta persona seria. Disponibili a discutere». Zingaretti: «Io candidato? Sono a disposizione del Pd»

«L’unica formula è quella di una coalizione larga ma senza cinquestelle. E soprattutto niente ossessioni: rendono solo Meloni una martire. A Enrico Letta suggerisco di tirar fuori il carattere o molto presto sarà un altro ex segretario del Pd». Clemente Mastella, oggi sindaco di Benevento, a lungo in parlamento, ministro nei governi di Berlusconi, di D’Alema e di Prodi , nelle campagne elettorali si esalta. Nonostante non intenda candidarsi personalmente, «per rispetto agli elettori beneventani che mi hanno scelto di nuovo meno di un anno fa», ha appena presentato il nuovo simbolo di «Noi di centro». «Come sempre. È una campagna elettorale che il centrosinistra può vincere a patto di non porre veti ma nello stesso tempo fissando un perimetro. Il Pd ha l’autorevolezza per tracciarlo».

Calenda: «Letta persona seria. Disponibili a discutere»

Letta? «Gli vogliamo bene, è una persona seria. Siamo disponibili a discutere con tutti sulle cose da fare». Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, a margine della presentazione del Fronte Repubblicano per le elezioni nella sede della stampa estera. Carlo Calenda non esclude una possibile alleanza con il Pd alle prossime elezioni «su una base comune di valori e programmi, riassumibili nell’agenda Draghi» e creare un «fronte largo per battere le destre. E se vinciamo, indichiamo Draghi premier». Così il leader di Azione alla vigilia del lancio del programma insieme a +Europa. Calenda annuncia che farà delle richieste a Letta: «Ci vuole rispetto reciproco nella differenza – sottolinea – dovrebbe essere un polo europeista e democratico, con un’area liberal e una socialdemocratica. Non un listone unico». E ribadisce: «Letta deve domandare a tutti i suoi compagni di strada se sono d’accordo con l’agenda Draghi. Se uno dice no all’invio di armi in Ucraina e un altro dice che non vuole il rigassificatore, di che parliamo?». «Siamo favorevoli al salario minimo contro il lavoro povero», dice il leader di Azione Carlo Calenda presentando alla stampa estera. «Vanno fatti e se necessario le aree vanno poste come se fossero militari. È una questione di sicurezza nazionale». No, invece a «tagli di tasse in deficit» e ad aumentare la spesa pubblica per le pensioni.

Bonino: «Presentiamo un Patto Repubblicano»

«Presentiamo un Patto Repubblicano. È un tentativo di mettere per iscritto 11/12 punti per invitare alla riflessione le altri parti politiche. Per chiamare a raccolta le forze liberali e atlantiste che ci sono nel Paese» . Lo ha detto la senatrice Emma Bonino alla presentazione del Patto Repubblicano nella sede della stampa estera a Roma, insieme con Carlo Calenda. «Azione e +Europa sono gli unici due partiti a non aver mai fatto alleanze con sovranisti e populisti», dice il segretario di Azione, Carlo Calenda. «Siamo rimasti netti sui nostri principi perché si possono fare alleanze ma non tradire i propri valori».

Zingaretti (Pd): «Io candidato? Sono a disposizione»

«La mia candidatura? Dipende molto dal mio partito, io sono a disposizione di un progetto politico poi dipenderà da Enrico Letta, dal gruppo dirigente del Pd». Così il presidente della regione Lazio ed esponente del Pd, Nicola Zingaretti a proposito di una sua possibile candidatura alle elezioni del 25 settembre. «La mia consiliatura è finita nel Lazio dopo due mandati non ci si può ricandidare. Sicuramente combatterò strada per strada e nei posi di vacanza». «Con il Movimento 5 Stelle non ci sono in questo momento le condizioni per allearci, anche se abbiamo fatto un percorso insieme», ha aggiunto.