Caos M5S, Grillo: “Situazione complicata, ma sentenze si rispettano. Ora confronto”

Il fondatore del MoVimento si dice consapevole della difficoltà in cui versa il partito dopo la decisione del Tribunale di Napoli di sospendere l’ultima versione approvata dello Statuto e la nomina di Giuseppe Conte come leader. Alla base della decisione il meccanismo di consultazioni che escludeva i voti degli iscritti da meno di sei mesi. In serata assemblea per discutere della situazione

Caso 5Stelle

Continua il caos nel MoVimento Cinque Stelle, dopo la decisione del Tribunale di Napoli di sospendere lo statuto ratificato lo scorso 3 agosto e la nomina di Giuseppe Conte come presidente. A seguito dell’ordinanza dei giudici partenopei ha acquisito quindi di nuovo efficacia lo statuto precedente, approvato il 10 febbraio 2021. Prevista per le ore 21 un’assemblea per discutere della situazione. “Le sentenze si rispettano”, ha detto il fondatore del MoVimento Beppe Grillo, che però afferma: “La situazione, non possiamo negarlo, è molto complicata”. Il provvedimento del Tribunale di Napoli, formulato lo scorso 3 febbraio, definisce “illegittima l’esclusione di 81.839 iscritti” con meno di sei mesi di anzianità, che non hanno così potuto votare ad alcune consultazioni, come quella dello scorso agosto, sulla base della quale era stato modificato lo statuto ed era stato nominato Conte come guida.

Il ricorso degli iscritti

A far partire il caso è stato il reclamo di tre iscritti al MoVimento: Renato Delle Donne, Liliana Coppola e Steve Hutchinson, assistiti dall’avvocato Lorenzo Borrè. I ricorrenti si dicevano “delusi” dalla previsione delle regole che bloccano la partecipazione alle scelte dei pentastellati a chi ha meno di sei mesi di anzianità di iscrizione. Alla votazione dello scorso agosto, sulla base del regolamento, hanno partecipato solamente 60.940 persone, approvando il nuovo statuto con l’87% dei consensi. Numeri giudicati troppo bassi per essere davvero rappresentativi del volere degli iscritti, anche perché inferiore al quorum della metà più uno di tutti i 195.387 iscritti. Per il legale Borrè le nuove votazioni a seguito della sentenza andranno organizzate sulla piattaforma Rousseau, come prevede lo statuto tornato adesso in vigore.