Caos Trattori in Europa: ecco perchè

Di Michele Latella, Agricoltore

Apriamo questa rubrica sul tema Agricoltura , considerando riflessioni e

possibili soluzioni sul tema “caldo” di questo periodo : la protesta

degli agricoltori che a mio avviso è tutt’altro che spontanea.

Come è nata

Tutto nasce dalla Gazzetta ufficiale numero 292 del 15 dicembre 2023

quando viene cancellata la sospensione delle sanzioni degli anni

2023-2024 relative alle violazioni all’eco-schema 4, questa deroga

inserita nella Gazzetta ufficiale n. 94 del 21 aprile 2023….favoriva

alcuni agricoltori che non rispettando i vincoli avevano usufruito dei

fondi pur non avendone i diritti

Principi non rispettati

Secondo l’articolo 8 della Gazzetta ufficiale del 15 dicembre 2023,

l’agricoltore che nel 2023 non ha rispettato i termini dell’eco-schema

4, subisce il recupero dell’importo ricevuto nel 2023 e non riceverà il

pagamento previsto per il 2024. Inoltre subirà una sanzione in base alla

gravità e all’entità della violazione che va dal 30% al 100% della Pac (

che vuol dire “politica agricola comune” ovvero l’insieme di regole che

la comunità Europee premia con l’erogazione dei fondi previsti per chi

si attiene a tali regole).

Sotto accusa anche Lollobrigida

Adesso si può intuire da dove è nata l’attuale protesta e cosa c’è

dietro :

– L’ex-direttore generale dell’organismo pagatore AGEA (Agenzia

Generale per le Erogazioni in Agricoltura), nonché socio della AgriRevi

del cerchio magico di Coldiretti, risulta ora lavorare per la

Federconsorzi

– la società CAI (Consorzi Agrari d’Italia) S.p.A., il cui socio

dominante è Bonifiche Ferraresi uno dei primi beneficiari di contributi

pubblici in agricoltura

– il ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida, in data 13.9.23,

ha nominato quale capo di gabinetto Raffaele Borriello, ex direttore

generale di ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo

alimentare) che era stato nel frattempo arruolato da Coldiretti !

Non sfugge così la consecutio temporum con lo sviluppo del decreto per

il ‘monopolio’ dei servizi in agricoltura.