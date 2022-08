Carburanti, prezzo diesel ancora in rialzo: frena la benzina

Continua la corsa delle quotazioni internazionali del gasolio, brusca frenata invece per la benzina. L’euro torna sopra il dollaro. I prezzi dei carburanti alla pompa continuano ad aumentare, in particolare per quanto riguarda il diesel: la media nazionale dei prezzi dei maggiori marchi torna a superare oggi i 2 euro/litro in modalità servito. Il gasolio è più caro della benzina in media di sei centesimi al litro. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Ip ha ridotto di un cent/litro i prezzi consigliati della benzina e aumentato di 2 cent/litro quelli del gasolio. Per Q8 registriamo +1 cent sulla verde e +2 sul diesel. Per Tamoil rispettivamente +2 e +3.

I prezzi

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,770 euro/litro (+2 millesimi, compagnie 1,775, pompe bianche 1,760), diesel a 1,832 euro/litro (+34, compagnie 1,834, pompe bianche 1,827). Benzina servito a 1,911 euro/litro (-1, compagnie 1,956, pompe bianche 1,822), diesel a 1,967 euro/litro (+29, compagnie 2,009, pompe bianche 1,885). Gpl servito a 0,801 euro/litro (invariato, compagnie 0,807, pompe bianche 0,795), metano servito a 2,706 euro/kg (+139, compagnie 2,716, pompe bianche 2,698), Gnl 2,723 euro/kg (-12, compagnie 2,712 euro/kg, pompe bianche 2,732 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,858 euro/litro (servito 2,115), gasolio self service 1,922 euro/litro (servito 2,181), Gpl 0,899 euro/litro, metano 2,554 euro/kg, Gnl 2,914 euro/kg. Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di venerdì: benzina a 680 euro per mille litri (-29, valori arrotondati), diesel a 1.021 euro per mille litri (+5 valori arrotondati). Questi i valori comprensivi di accisa: benzina a 1.157,99 euro per mille litri, diesel a 1.388,50 euro per mille litri.