Carburanti, si fermano i rialzi: prezzi benzina e diesel oggi

Si fermano i rialzi dei prezzi dei carburanti. I nuovi forti ribassi registrati ieri sui mercati petroliferi internazionali sono stati attutiti dal secondo scivolone dell’euro nei confronti del dollaro, questa mattina a quota 1,04.

I prezzi

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 2,040 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 2,047, pompe bianche 2,023), diesel a 1,970 euro/litro (+1, compagnie 1,975, pompe bianche 1,957). Benzina servito a 2,161 euro/litro (+1, compagnie 2,204, pompe bianche 2,077), diesel a 2,097 euro/litro (+1, compagnie 2,141, pompe bianche 2,011). Gpl servito a 0,829 euro/litro (invariato, compagnie 0,838, pompe bianche 0,818), metano servito a 1,814 euro/kg (-1, compagnie 1,864, pompe bianche 1,776), Gnl 1,959 euro/kg (-1, compagnie 1,978 euro/kg, pompe bianche 1,945 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 2,109 euro/litro (servito 2,339), gasolio self service 2,050 euro/litro (servito 2,286), Gpl 0,922 euro/litro, metano 2,164 euro/kg, Gnl 1,969 euro/kg.