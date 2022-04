Carc: “Zelensky non è il bene, Putin lotta contro imperialismo”

“Non è mai esistita una guerra del bene contro il male, questo è un imbroglio, è propaganda. Le categorie della guerra, storicamente, sono sempre state le questioni economiche, le razzie, le conquiste, le rapine. Non ci sono mai state guerre di buoni contro i cattivi. Queste sono narrazioni più da film che realtà. Dire che Zelensky è il bene e Putin il male è un’offesa all’intelligenza umana. D’altra parte mi sembra che il 70% della nostra popolazione l’abbia capito bene, perché risponde chiaramente no all’invio di armi e no alla partecipazione alla guerra ed è per la pace”. Così Pietro Vangeli, segretario nazionale dei Carc, Comitati di appoggio alla Resistenza per il Comunismo. “In ogni guerra – osserva Vangeli – ci sono aggressori e aggrediti, ma ci sono anche le cause che portano alla guerra, che è la conclusione di un percorso in cui parlano più le armi di altre misure e altri fattori. Quella in corso è una guerra preparata dalla Nato da 20 anni con l’accerchiamento della Russia; è una guerra ‘organizzata’, nel senso che è da almeno 10 anni che gli Stati Uniti e la Nato armano e formano l’esercito ucraino, e hanno creato un percorso anche attraverso il colpo di stato del 2014, la questione delle repubbliche del Donbass, con l’autonomia garantita dai trattati ma non attuata. Una guerra locale che ha comportato 14mila morti, cifre ufficiali, in otto anni”.

Non è una soluzione

“La guerra non è mai una soluzione per i lavoratori e le masse popolari – sottolinea il segretario nazionale dei Carc -, persino il Papa ha detto che è una guerra dei potenti in cui la popolazione muore e le masse popolari subiscono tutte le catastrofi conseguenti, mentre gli oppressori, i ricchi e gli oligarchi, di una parte e dell’altra, la fanno franca, anzi, con le guerre si arricchiscono. Non a caso oggi i capitalisti e gli imperialisti stanno facendo già i conti su come ricostruire l’Ucraina, quali speculazioni fare. Tutti vogliono partecipare al tavolo per spartirsi il boccone”. Certo, chiosa poi Vangeli, “le masse popolari ucraine sono vittime della guerra”, ma “dovrebbero anche occuparsi di risolvere la questione di quale tipo di governo hanno messo in piedi, un governo che ha preparato le condizioni della guerra e non accettando le trattative sta aumentando le vittime di giorno in giorno, le devastazioni, il saccheggio. A cui ovviamente contribuisce anche l’invio delle armi”.