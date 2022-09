Carenza di Co2: Sanpellegrino costretta a fermare per due giorni la produzione a Ruspino

Le aziende del settore conoscono bene il problema e il Gruppo Sanpellegrino non fa eccezione: parliamo della scarsità di Co2, necessaria per aggiungere bollicine alle bottiglie di acqua minerale. “A causa del persistere dei cali nella fornitura di anidride carbonica – spiegano dal colosso del beverage – questa settimana si renderà necessario un fermo produttivo di due giorni nello stabilimento di Ruspino”, in Valle Brembana, dove viene imbottigliata l’acqua.

La carenza di materie prime

“Nonostante il generalizzato problema di carenza delle materie prime che coinvolge tutti i settori e il protrarsi della situazione di estrema difficoltà dei produttori di Co2”, l’obiettivo dell’azienda è per forza di cose quello di “continuare a ricercare nuove linee di approvvigionamento, per ritornare il prima possibile al normale flusso di produzione”. Segno, forse, che ci sono stati giorni migliori anche per una realtà tornata nel 2021 ai valori pre-pandemia in termini di performance: con quasi 3,5 miliardi di bottiglie prodotte e un fatturato di 878 milioni di euro, il Gruppo ha chiuso il bilancio registrando un incremento del giro d’affari rispetto all’anno precedente.

L’aumento dei costi

Alla base della scarsa disponibilità di Co2 ad uso alimentare ci sarebbero innanzitutto l’aumento dei costi dell’energia e delle difficoltà di trasporto, che rendono più complessa la sua estrazione naturale oppure la sua produzione industriale. Elementi che si combinano al boom dei costi anche di plastica, alluminio, cartone e vetro.

Bertone

A luglio era stato Alberto Bertone, presidente e amministratore delegato di Acqua Sant’Anna – altro colosso del settore – ad accendere i riflettori sul tema, annunciando la temporanea chiusure delle linee di produzione dei prodotti gassati a causa della mancanza di anidride carbonica. Molte aziende produttrici di Co2 hanno inoltre dichiarato di essere state costrette a diminuire la produzione, quasi totalmente dedicata al comparto medico e sanitario.

Paragone a difesa della Sant’Anna

Ma la Sanpellegrino non è sola. Anche altri produttori sono stati colpiti dalla stessa problematica. La piemontese Sant’Anna è una di esse: due mesi fa ha dovuto fermare le linee di produzione dell’acqua gassata e delle bevande frizzanti per la stessa ragione. L’emergenza non sta risparmiando proprio nessuno, nemmeno le aziende storiche che hanno cavalcato le crisi delle passate decadi. “Chi ha contribuito a questo scempio avrà sulla coscienza molte vite” ha sottolineato il leader di Italexit Paragone.