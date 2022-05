Casellati bacchetta Granato senza mascherina: “O la mette o va via” e lei lascia Aula

Scintille Casellati-Granato in Aula al Senato, sul tema della mascherina non indossata. “Lei deve rispettare le regole, o deve allontanarsi dall’Aula, le regole le deve conoscere”, dice la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, rivolgendosi a Bianca Laura Granato, senatrice del Cal: “Ha la mascherina? Se la metta senza fare perdere tempo, dobbiamo lavorare, questa non è la prima volta, lei deve rappresentare le istituzioni, come tutti noi”. La senatrice di Catanzaro prova a replicare, ricordando “come ieri in Commissione il ministro Brunetta ha parlato senza la mascherina”, discorso ribadito anche dal senatore Paragone, che cita l’intervento in Aula del ministro Cingolani.

Granato lascia l’aula

“Quello – replica sempre la Casellati, rivolta al leader di Italexit – era stato concordato, non aveva nessuno vicino e ci aveva chiesto di intervenire senza mascherina, per poi rimetterla”. Nel frattempo Granato lascia l’emiciclo, e la seduta prosegue con Roberto Calderoli che prende la presidenza, chiedendo l’ordine in Aula.