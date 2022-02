Caso Open: il Pd vota a favore di Renzi, il M5S contro

Il Senato oggi è chiamato a votare sul conflitto di attribuzioni tra il senatore Renzi e la procura di Firenze. E sul “caso Open” si divide il centrosinistra: il Pd voterà a favore di Matteo Renzi, il Movimento 5 Stelle contro.

Il PD

Il Partito democratico, quindi, voterà sì alla relazione proposta da Fiammetta Modena (FI) che solleva il conflitto di attribuzione alla Corte costituzionale. “Io credo che sull’inchiesta Open ci sia una palese violazione dei giudici all’articolo 68 della Costituzione”, ha dichiarato il senatore Pd Andrea Marcucci.

M5S

Al contrario il M5S, per bocca di Giuseppe Conte, sceglie la strada del voto favorevole, sottolineando che tale scelta “non è contro Renzi o per Renzi: è a favore dei principi del M5s”. Conte aggiunge che “dal punto di vista tecnico non ci sono gli estremi per sollevare un conflitto di attribuzione perché non andava richiesta una autorizzazione preventiva ma successiva”.