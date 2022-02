Centrodestra in frantumi Salvini: «Alleanza finita» E il Cav chiude a Meloni

La tensione è altissima. Con Fratelli d’Italia che se la prende soprattutto con Salvini: «Se dice che la barca sta affondando accusa soprattutto se stesso visto che è colui che la sta guidando», il refrain.

Salta Salvini?

Il non detto è che l’armatore della barca – ovvero il popolo italiano – potrà nel voto licenziare il timoniere che sta fallendo e che, per ripartire, preferisce «iniziare proprio dagli alleati» che hanno tradito nella partita del Colle.

Interviene Silvio

Forza Italia non ci sta a prendere ordini da nessuno, taglia corto l’ex premier che con i suoi bolla come «inutili fughe in avanti» anche i piani di chi, nel partito il riferimento è al ministro Brunetta, ambisce a riunire i riformisti per il post 2023. «Noi restiamo nel centrodestra per rafforzare il centro», scrive in una nota l’ex premier. Concetto ribadito da tutti gli azzurri presenti a villa San Martino, tra gli altri il coordinatore Tajani, il senatore Gasparri, i deputati Cattaneo e Mandelli, il medico Zangrillo. Vuol dire no al proporzionale, frenata alla federazione di centro, un messaggio all’operazione Toti-Renzi. E anche uno stop al progetto salviniano di un partito repubblicano. «Non è il momento», taglia corto l’ex presidente del Consiglio, definendo allo stesso tempo Salvini «un alleato leale e non cinico» anche se ha fatto degli errori nelle ultime settimane.

Il segretario del partito di via Bellerio nel frattempo si toglie un bel po’ di sassolini dalle scarpe: nella partita del Colle «mi hanno mandato avanti così ero l’unico esposto, ma il mio modello non è vivere nell’ombra». Ed ancora: «Mi sembra evidente che non c’è più una coalizione. Ci sarà un progetto più ampio con chi ci sta».

Nessuna chiusura ma…

Forza Italia non chiude la porta alla Lega, ma non da una posizione di subalternità. Nel vertice si è ragionato anche della possibilità di ritornare agli incontri tra ministri e big dei due partiti per rafforzare l’azione di governo. «Forza Italia vuole essere protagonista del rinnovamento del centrodestra alternativo alla sinistra», sottolinea il Cavaliere che pensa di rinnovare anche il proprio partito, cominciando dai territori e non escludendo di riprendere il progetto Altra Italia, ovvero di aprire alla società civile. A simboleggiare lo scontro nel centrodestra è quanto sta accadendo nelle tv berlusconiane. Ieri al Cavaliere è stato fatto notare che Meloni utilizzava i vari Del Debbio e Giordano per fare campagna elettorale e l’ex premier si è detto d’accordo nella decisione di stoppare il sovranismo a Mediaset. Facendo irritare Fdi. «Se Mediaset dovesse diventare uno strumento di pressione politica allora vorrebbe dire che c’è un problema di conflitto d’interessi», taglia corto un senatore di Fratelli d’Italia.