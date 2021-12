Centrodestra, Toti: “Nessuna frizione con Brugnaro. Ma chi cerca il partitino personale non è mio compagno di strada”

“Non c’è alcuna frizione con Brugnaro e credo che il posizionamento politico del sindaco sia francamente molto simile al mio, il dialogo e le affinità non sono diverse, altrimenti non ci saremmo messi insieme”. Così il presidente della Liguria e cofondatore, insieme al sindaco di Venezia, di Coraggio Italia, Giovanni Toti che però sottolinea. “Se nel prosieguo della nostra vita ci fossero divergenze, non ho difficoltà a parlarne e a sanarle”. Il presidente ha precisato il disegno politico: “Siamo passati da Cambiamo a Coraggio Italia e spero che si possa passare ad un’ulteriore fase ampliativa del movimento al centro. E’ un disegno di aggregazione su cui sono disposto a sacrificare nomi e poltrone. Mi auguro – ha concluso – che lo facciano anche i miei compagni di strada. Se qualcuno pensa invece di essersi ritagliato il partitino personale non è il mio compagno di strada”.

Toti: “Dialogo con Renzi? Vedremo: se son rose…”

“Vedremo se sono rose: siamo in pieno inverno e poi arriva la primavera, in primavera sbocciano i fiori”. Il governatore della Liguria e cofondatore di Coraggio Italia, Giovanni Toti, conferma il dialogo in corso con Matteo Renzi a partire dall’elezione del presidente della Repubblica. “Con Renzi ci siamo sentiti, ci risentiremo e spero che potremo fare un lavoro comune, dalla presidenza della Repubblica, ad eventualmente le riforme che potrebbero arrivare in quest’ultimo anno di legislatura, come la legge elettorale, visto che l’attuale non ha garantito stabilità. Poi ragionamenti comuni sulla campagna elettorale prossima ventura, ovviamente nella speranza che la coalizione di centrodestra possa allargarsi sempre di più e trovare quel centro politico che non vorrei lasciare al centrosinistra” ha detto Toti.

Brugnaro sarà d’accordo?

“Credo che ci sia un’esigenza del sistema politico di equilibrare al centro, che non è un luogo fisico della politica, ma è un luogo di intenti, di concentramento di forze riformiste, con cultura di governo, con una visione di Paese. Se su questo gli amici di Italia Viva, come di altre formazioni politiche che vanno formandosi, o antiche vorranno partecipare per ridare equilibrio al sistema, credo che faremmo solo bene”.