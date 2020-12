Che accade in UK? Scopriamolo con Idee e Persone

Se in Italia da poco ha parlato Conte preparandoci ad un periodo natalizio di dure restrizioni, in Inghilterra le cose vanno decisamente in modo differente . Lo abbiamo saputo collegandoci via Skype con la nostra corrispondente da Londra, La Dr.ssa Silvia Pastore che, ci ha spiegato quali restrizioni sono in vigore ora e, quale clima si respira in Inghilterra in questo periodo emergenziale.

Quali restrizioni sono in vigore ora in Inghilterra?

“Siamo appena usciti da una fase di pieno lockdown. Ora siamo nel cosiddetto lockdown light. L’Inghilterra è stata divisa in 3 aeree : basso rischio, medio rischio e altro rischio. Londra rientra nella zona di “medio rischio” che comporta la riapertura a pieno regime di negozi, palestre, teatri e cinema invece i bar e ristornati rimangono aperti fino alle ore 23.Per quanto riguarda le attività all’aperto rimane il limite di 6 persone per gli sport dilattentistici. L’obbligo della mascherina rimane”.

Che clima si respira?

Siamo tutti cautamente più sereni. Notizia di questi giorni riportata da tutti i tabloid ci parla di un vaccino imminente e il clima generale che si respira è comunque moderatamente ottimista, viene comunque raccomandata sempre cautela e prudenza.