Chernobyl, ceo Energoatom: “Oggi rischio disastro più grande”

“Potremmo avere un’altra Chernobyl, in scala più grande”, un disastro che rischia di cancellare il ricordo di quel 26 aprile del 1986 quando un guasto al reattore numero 4 della centrale nucleare di Chernobyl provocò il più grave incidente della storia dell’energia atomica civile.

La paura

E’ il timore espresso da Petro Kotin, ceo di Energoatom, commentando quanto successo ieri 36mo anniversario del disastro con l’ennesimo rischio di una catastrofe nucleare per due missili da crociera russi finiti sulla città di Zaporizhia, dopo aver sorvolato l’omonima centrale atomica occupata dai russi a bassissima quota. Come spiega il numero uno dell’azienda di Stato ucraina che si occupa della gestione delle quattro centrali nucleari attive nel territorio del Paese (Rivne e Khmelnitsky, Pivdennoukraïns’ka e Zaporizhzhia, la centrale più grande d’Europa) “i russi stanno sperimentando il lancio di missili su tutte le centrali nucleari. Lo hanno fatto più volte a Zaporizhia, un paio di giorni fa a Khmelnitsky. E ci aspettiamo a breve un altro pericolosissimo lancio e sorvolo in bassa quota su un’altra centrale. Ritengo che stiano controllando i percorsi per essere in grado prossimamente di colpire a colpo sicuro oggetti nucleari. Purtroppo la minaccia nucleare è una minaccia concreta”.