Chernobyl, è tornata l’elettricità nella centrale nucleare

Una piccola buona notizia dall’Ucraina: nella notte è tornata l’elettricità alla centrale nucleare di Chernobyl. La conferma arriva dalla Aiea, Agenzia internazionale per l’energia atomica, tramite un twitter ufficiale: “L’Ucraina ha informato l’AIEA che l’alimentazione esterna alla centrale nucleare di Chernobyl è stata ripristinata dopo che la linea di alimentazione è stata nuovamente danneggiata dalle forze di occupazione”, così recita il post ufficiale. In questi ultimi giorni è scattato più volte l’allarme da parte dell’Aiea sulla mancata comunicazione dei dati relativi alla radioattività della centrale. Ieri la società che gestisce la rete elettrica nazionale, la Ukrenergo aveva comunicato tramite facebook che era stata danneggiata dalle forze di occupazione. Negli ultimi giorni la centrale ha funzionato grazie ai generatori esterni

L’avviso su Tweeter

Rimane comunque alta la preoccupazione per lo stato psicofisico degli addetti che lavorano all’interno del sito della centrale ormai da quasi due settimane: l’Aiea ha più volte sottolineato come i 211 membri del personale non siano in grado di ruotare e di fatto vivano all’interno della struttura da quando la Russia ne ha preso il controllo.