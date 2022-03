Cina: “Falsità Usa su richiesta aiuto di Mosca”

La Cina accusa gli Stati Uniti di “disinformazione” dopo le news secondo cui la Russia, per l’invasione dell’Ucraina, avrebbe chiesto aiuto a Pechino a livello militare ed economico. Secondo il ministero degli Esteri cinese, riporta il Global Times, la “parte americana ha diffuso disinformazione contro la Cina sulla questione ucraina con intenzioni sinistre”. La diplomazia cinese ribadisce la sua posizione sul “ruolo costruttivo” per “promuovere colloqui di pace”.

L’uso dei droni

Anche droni, nel quadro di un sostegno militare, e assistenza economica. E’ quello che la Russia avrebbe chiesto alla Cina dopo l’invasione russa dell’Ucraina secondo notizie riportate dalla Cnn che cita due funzionari Usa dopo che il Financial Times ha rivelato che Mosca avrebbe chiesto a Pechino di fornire equipaggiamento militare fin dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina. La Cnn precisa che secondo una delle sue fonti la Cina ha risposto alla richiesta russa, ma il funzionario non è entrato nel dettaglio della risposta. Per oggi è previsto a Roma un incontro tra il consigliere per la Sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, e Yang Jiechi dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese e capo della Commissione esteri del Comitato centrale del Pcc.

L’ambasciatore

Ai rapporti di stampa sulla richiesta russa ha già risposto il portavoce dell’ambasciata cinese a Washington, Liu Pengyu, che ha affermato di “non averne mai sentito parlare” e ha definito “davvero sconcertante” la situazione in Ucraina insistendo sulla “moderazione” per evitare un’ulteriore escalation. Il Financial Times riportava in esclusiva che la Russia ha chiesto alla Cina di fornire equipaggiamento militare a sostegno dell’invasione in Ucraina. La richiesta ha alimentato le preoccupazioni della Casa Bianca riguardo alla possibilità che Pechino possa compromettere lo sforzo occidentale teso a sostenere le forze ucraine nella difesa del loro Paese. Funzionari dell’Amministrazione Usa hanno riferito al quotidiano finanziario che Mosca ha inoltrato le sue richieste fin dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina, senza però fornire dettagli riguardo all’equipaggiamento militare richiesto. La priorità della Cina è impedire che la “situazione tesa” in Ucraina subisca un’ulteriore escalation o “diventi fuori controllo” ha replicato l’ambasciata cinese negli Stati Uniti alle notizie di stampa riguardo alla richiesta russa di assistenza militare a Pechino.