Clima si, clima no

Gli scettici del surriscaldamento globale sostengono che la Terra ha sempre avuto grandi cambi di temperatura nelle epoche, come durante il “Periodo caldo medievale”, quando le temperature sarebbero state più elevate di oggi. La smentita arriva dal Bo, o meglio dagli anelli annuali degli alberi che hanno attraversato quell’epoca e che i ricercatori padovani hanno studiato con una nuova tecnica di misurazione, concludendo che la fase calda del Medioevo era più fredda di quanto si pensasse e il riscaldamento attuale, per via della mano umana, è senza precedenti negli ultimi 1.200 anni. Questo il risultato principale emerso dalle ricerche di una squadra internazionale coordinata dai professori Marco Carrer dell’Università di Padova e Georg von Arx del WSL (Istituto federale svizzero di ricerca). Il loro studio è stato pubblicato sulla rivista scientifica Nature e ha già attirato l’attenzione della comunità scientifica mondiale. Il Medioevo ei secoli successivi sono stati turbolenti, anche dal punto di vista climatico: non solo si è verificata la “Piccola era glaciale”, ma anche il suo opposto: il “Periodo caldo medioevale”, una fase di insolito riscaldamento, da sempre un rompicapo per i ricercatori poiché le ricostruzioni climatiche producono sinora con gli anelli degli alberi sembravano indicare temperature anche più elevate di quelle attuali. Non esisteva però una spiegazione in grado di giustificare tale riscaldamento eccezionale. I modelli climatici, infatti, indicano per il Periodo caldo medioevale temperature sì miti ma non così elevate.

La ricostruzione

«Le ricostruzioni climatiche precedenti si basavano sull’ampiezza o densità degli anelli degli alberi – spiega Marco Carrer, del dipartimento Territorio e Sistemi agro forestali del Bo -. Tali misure indicano molto dalla temperatura, ma a volte subentrano altri fattori in grado di influire sull’ampiezza o densità di un anello. Insieme ad altri ricercatori abbiamo prodotto una nuova ricostruzione climatica basata su un metodo innovativo e particolarmente preciso per estrarre dagli alberi informazioni sulle temperature pregresse. A differenza dei lavori precedenti, i nuovi risultati portano alla stessa conclusione dei modelli climatici: il Periodo caldo medievale, almeno per la Scandinavia, area da cui selezionare gli alberi studiati, era più freddo di quanto si pensasse.Il nuovo metodo ha permesso di misurare direttamente lo spessore delle pareti delle cellule del legno: «Ogni singola cellula in ogni anello registra informazioni climatiche relative al momento della sua formazione. Analizzando centinaia, talvolta migliaia di cellule per anello, è possibile ottenere informazioni climatiche straordinariamente precise», spiega Jesper Björklund, un altro ricercatore del WSL che con Carrer e von Arx ha misurato le pareti cellulari di 50 milioni di cellule provenienti da 188 pini silvestri vivi e morti. I loro anelli annuali coprono un periodo di circa 1200 anni. Sulla base di queste misurazioni, i ricercatori hanno ricostruito le temperature estive nella regione e le hanno confrontate con le simulazioni dei modelli climatici regionali e con le precedenti ricostruzioni basate sulla densità degli anelli nei tronchi.«Ora ci sono due fonti indipendenti che indicano come le temperature medioevali fossero più basse di quanto si pensava in precedenza – aggiunge Georg von Arx -. All’opposto, si conferma che il riscaldamento attuale è senza precedenti, almeno nell’ultimo millennio». La straordinarietà delle temperature attuali è dovuta all’umano, come avvertenze Marco Carrer: «questi risultati sottolineano il ruolo chiave delle attività antropiche nel determinare la fase di riscaldamento che stiamo sperimentando attualmente». Sono quindi le attività umane che vanno ripensate, altrimenti in futuro gli anelli degli alberi ci diranno che le nostre estati sono state le ultime “fredde”.

C’è chi dice no: fa più danni l’isteria climatica che il cambiamento climatico

Bjorn Lomborg è a capo di un think tank, il Copenhagen Consensus, dove vengono elaborate analisi non mainstream riguardo numerose sfide globali, come le malattie, la fame, il clima e l’istruzione. Per il suo lavoro, Lomborg è stato nominato dalla rivista Time una delle 100 persone più influenti al mondo. Il cambiamento climatico è reale, provocato dall’uomo ed è un problema, ma non è la fine del mondo. Il panico è ingiustificato. In effetti, l’umanità ha superato sfide molto più grandi negli ultimi 120 anni. Sebbene il cambiamento climatico sia un problema che dovremmo affrontare in modo intelligente, i nostri figli e nipoti staranno comunque molto meglio entro la fine del secolo. Il panel delle Nazioni Unite sul clima ritiene che anche se non facciamo nulla per mitigare il cambiamento climatico – il che ovviamente non dovrebbe essere la nostra linea d’azione – l’impatto entro la fine del secolo sarà una riduzione di un aumento del reddito medio dal 450 al 438 per cento. Gli attivisti parlano costantemente della minaccia esistenziale che il cambiamento climatico potrebbe rappresentare e delle morti causate dai disastri naturali, ma non riescono mai a totalizzare quelle morti. Uno dei motivi è che è più facile piegare i dati sulla frequenza dei disastri che piegare le statistiche sulle morti. Il bilancio delle vittime racconta una storia molto chiara: le persone oggi sono più al sicuro dai disastri climatici che mai. Rispetto a un secolo fa, il bilancio delle vittime odierne dovute a tempeste, inondazioni, siccità, incendi e temperature estreme è diminuito del 99 per cento.

Politiche costose e inefficaci

Nonostante centinaia di miliardi di dollari spesi ogni anno in finanziamenti per il clima, le emissioni sono aumentate come se non ci fosse alcuna politica climatica. In una revisione sorprendentemente onesta delle politiche climatiche dell’ultimo decennio, il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente ha rilevato che le emissioni globali dal 2005 sono rimaste più o meno sempre le stesse. L’energia solare ed eolica, tanto pubblicizzate e sovvenzionate, sono ancora mal equipaggiate per coprire le esigenze delle nostre società industriali, specialmente quando il sole non splende e non tira il vento. Migliorare le capacità delle batterie non aiuterà molto. Ci sono abbastanza batterie nel mondo oggi solo per alimentare il consumo medio globale di elettricità per 75 secondi. Anche se la fornitura di batterie venisse aumentata rapidamente, entro il 2030 tutte le batterie del mondo coprirebbero comunque meno di 11 minuti di uso dell’elettricità. Non saremo in grado di rallentare in modo significativo il riscaldamento globale se continuiamo con le stesse politiche costose e inefficaci del passato.