Cnn: “Russi posizionati per l’attacco”

Resta altissima la tensione sul confine dell’Ucraina. Il presidente russo Putin ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo francese Macron: entrambi concordano sul “cessate il fuoco” nel Donbass.

La CBS e la CNN

Eppure i media americani sono di altro avviso: la Cbs sostiene che sia “già arrivato ai comandanti russi l’ordine di attacco” e la Cnn rivela che “il “75% delle forze militari impiegate da Mosca è in posizione d’attacco”. Tuttavia, secondo il ministro della Difesa ucraino Reznikov, “al momento non risulta che le truppe del Cremlino siano preparate a un’invasione nei prossimi giorni”. Proseguono intanto gli sforzi diplomatici: il segretario americano Blinken spiega che il presidente Biden è pronto a incontrare Putin “in qualsiasi momento e in qualunque forma”.

Harris e Draghi

Harris accoglie le richieste del presidente del Consiglio Draghi in merito alle possibili sanzioni a Mosca: “Le sue preoccupazioni per il settore energetico sono tenute in considerazione”.