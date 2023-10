Come aumentare la visibilità delle aziende con Google

Secondo gli ultimi dati Istat è il 77,5% degli italiani a utilizzare internet. Non si tratta di un’informazione che colpisce, se si considera che tutte le famiglie hanno un pc o almeno uno smartphone a disposizione. Ed entrambi si utilizzano per navigare in internet. Sono molte, quindi, le persone che hanno la possibilità di cercare informazioni, leggere quotidiani e conoscere nuove realtà. Questo elemento per le aziende è di notevole importanza se si pensa che spesso è grazie alla rete che vengono scoperte. Per questa sfumatura della comunicazione c’è un’entità astratta che tutti conoscono, ma che probabilmente nessuno sa gestire nella totalità delle sue potenzialità: Google. Per molti motivi è necessario sapere come muoversi nei meandri spesso pericolosi di internet e, ancor meglio, affidarsi a qualcuno che sappia seguire ogni specifico progetto. Realtà come Eviblu accompagnano il cliente verso la corretta comunicazione della propria azienda, grazie a strategie mirate pensate su misura, in modo da ottenere i contatti giusti. In questo articolo analizziamo le modalità per utilizzare al meglio Google scoprendo come le aziende possono aumentare la visibilità.

Perché Google

Potrà sembrare banale, ma per quanto spesso si parli di Google e per quanto tutti lo facciano, nessuno ha la reale idea di cosa sia e di come si muova tra le connessioni del web. Sì, perché si tratta del motore di ricerca più utilizzato, quell’affidabile aiutante che riesce a farci trovare la pizzeria, la palestra, il nuovo negozio di abbigliamento, ma come è intuibile la sua forza è ben più forte. Tutti utilizzano internet e tutti utilizzano Google. Sempre secondo i già citati dati Istat, l’aumento del loro utilizzo, tra il 2020 e il 2021, su 7 punti percentuali è stato del 4,4 e nel 2022 di 2,6 punti percentuali. Nella statistica sono stati inseriti anche i bambini a partire dai 6 anni. Basterebbe questo per capire perché Google è lo strumento più efficace per farsi conoscere da potenziali clienti. Ciò non significa che basti semplicemente essere presenti sul web. Esperti e professionisti del settore conoscono i metodi più segreti per aumentare la visibilità e, soprattutto per farsi contattare dai clienti che già erano in cerca di un’azienda. Rientrano tutte nella definizione di web marketing e ce ne sono alcune più efficaci di altre:

Indicizzazione sui motori di ricerca tramite la SEO. Utilizzo di parole chiave mirate e ben posizionate per farsi trovare in rete. Questo può avvenire a livello locale o globale, in base a quello di cui il cliente necessita. Questa opzione si può definire la più conosciuta anche dai non addetti ai lavori.

Google Ads. In sostanza si tratta di annunci a pagamento che appariranno sulle pagine di ricerca di Google. Più sei in alto, più hai possibilità che potenziali clienti si accorgano di te e ti contattino.

Social Media. Cari vecchi social media si potrebbe dire. Da quando hanno fatto il loro ingresso sul web non sono mai tramontati, anche se a dirla tutta qualcuno ha avuto battute d'arresto, forse inevitabili. Questo metodo arriva dritto a chi cerca l'azienda, ma lo fa in modo più passivo e con tecniche totalmente diverse rispetto alle precedenti.

Internet nel mondo

Quando si affronta il tema internet è necessario conoscere la sua popolarità nel mondo perché la forza che ha è esattamente quella di espandersi senza limiti e confini, trasformandosi in uno strumento potentissimo. Ecco perché la prima regola è saperlo utilizzare nel migliore dei modi. Stime ufficiali riguardanti il 2023 parlano di 5,16 miliardi di utenti internet che nel corso del 2022 sono aumentati dell’1,9%, anche se in realtà potrebbe anche essere una percentuale superiore. Quando si parla di navigare sul web si includono sia la modalità da pc che quella mobile. L’utilizzo degli smartphone anche per la navigazione sta crescendo sempre di più. Al momento ha raggiunto il 68%, ciò significa che 5,44 milioni di persone utilizzano i telefoni.

E i social?

Non molto diverse le cifre che riguardano l’utilizzo dei social nel mondo. Il 60% della popolazione mondiale li usa regolarmente, quindi ciò significa che gli utenti sono 4,76 milioni. Il social più amato è ancora Facebook con i suoi 2910 utenti mensili, seguito da Youtube con 2562, WhatsApp con 2000 e Instagram con 1478. A chiudere la classifica è Twitter con 463 utenti attivi mensilmente. Per quanto riguarda l’aumento di utenti attivi al mese sui social dal 2021 rispetto al 2022 è pari all’11,14%.