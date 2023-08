Come prendere in giro l’Inps e avere lo stesso l’Rdc

L’altra faccia del disastro Rdc. Migliaia e migliaia di lavoratori che hanno continuato a incassare gli stipendi sottobanco senza rinunciare al reddito di cittadinanza. Per alcuni non è un problema. «Sto solo arrotondando», disse una aspirante reginetta di TikTok che reclamava il diritto del marito a fregare l’Inps. «Io tengo le capacità, quelle che non avete voi… fatelo se ci riuscite…io non ci posso fare niente, mi spiace per chi guadagna poco o per chi sta messo a posto e paga le tasse».

Quasi a sfottere

E non si riferiva certo a quell’altro influencer denunciato dalla guardia di finanza per aver nascosto al fisco oltre 150.000 euro ottenuti nel biennio pandemico 2020-2021 vendendo, sullepiattaforme online,video e foto delle sue performance. Anche lui aveva in tasca il Reddito. Ma questo non l’aveva mica sbandierato sul Web . Scoprire casi del genere non è nemmeno difficile, a dire il vero. Basta girareun po’, bazzicare soprattutto i Caf. Spesso sono gli stessi percettori ad ammetterlo candidamente.

Cosa si rischia

Nei casi di utilizzo di lavoratori subordinati irregolari, le sanzioni civili da applicare sono quelle, connesse al mancato versamento dei contributi, previste per la fattispecie dell’evasione dall’articolo 116, comma 8, lettera b), legge 23 dicembre 2000 n. 388. A decorrere dal 24 settembre 2015, data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, non trova più applicazione l’aumento del 50% delle sanzioni civili, determinate in base al criterio dell’evasione, previsto dalla previgente normativa per i casi di impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro. L’INPS ha precisato che le disposizioni introdotte dall’articolo 22 del decreto legislativo 151/2015 si applicano a tutti gli accertamenti ispettivi iniziati a partire dal 24 settembre 2015, pur se nel corso degli stessi sono state riscontrate violazioni commesse antecedentemente a tale data e a tutti gli accertamenti ispettivi iniziati e non conclusi prima del 24 settembre 2015. L’aumento del 50% delle sanzioni continua ad avere applicazione nel caso di accertamento ispettivo iniziato e concluso prima del 24 settembre 2015. Il contribuente ha diritto al rimborso degli importi corrisposti a titolo di sanzioni civili in eccesso rispetto alla misura prevista dall’articolo 22 del decreto legislativo 151/2015, nei limiti del termine decennale di prescrizione e con esclusione delle somme versate in applicazione di sentenza passata in giudicato. Per ottenere il rimborso, il datore di lavoro è tenuto a inoltrare apposita istanza.