Come sta Silvio Berlusconi: resta in terapia intensiva per la terza notte consecutiva

Le condizioni di Silvio Berlusconi restano gravi, ma stabili. Per lui si chiude il terzo giorno di ricovero e si prepara a trascorrere anche la quarta notte in terapia intensiva. La giornata di ieri per il paziente, affetto da leucemia mielomonocitica cronica e in cura per un’infezione polmonare, è stata di sostanziale riposo e trascorre senza grandi novità, dopo le telefonate ricevute anche da Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Il Cavaliere è presente e lucido, ma tutti lasciano trapelare un cauto ottimismo dopo la paura di mercoledì. Al fianco di Berlusconi c’è sempre la compagna (il matrimonio vero e proprio non è stato mai celebrato) Marta Fascina, il fratello Paolo e i figli, Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi, che oggi pomeriggio gli hanno fatto visita e hanno già lasciato la struttura, accomiatandosi con un lungo abbraccio.

Il fratello Paolo

“Vediamo come va oggi, siamo fiduciosi”, ha detto Paolo Berlusconi. “Mi hanno detto che sta bene”, sono invece le parole di Fedele Confalonieri, che ha riferito di aver scambiato solo “una battuta” con l’amico Silvio, che stava riposando. “Ho parlato con il professor Zangrillo, mi ha detto che Berlusconi ha riposato bene e che sta reagendo positivamente alle cure”, ha aggiunto Antonio Tajani.

Il Cavaliere e i dirigenti

Ieri Berlusconi ha anche parlato al telefono con i dirigenti di Forza Italia. “Il presidente è sempre attivo. Anche ieri mattina, ha telefonato ad alcuni dirigenti proprio per preparare i lavori del Parlamento nella settimana subito dopo Pasqua”, ha fatto sapere il capogruppo alla Camera, Paolo Barelli. “Ci sarà una convention il 5 e il 6 maggio e contiamo anche sulla presenza del presidente”, ha aggiunto. La manifestazione nazionale, che ricalca quella organizzate l’anno scorso a Napoli e Roma, era stata convocata a Milano proprio per permettere al Cavaliere di raggiungere l’evento facilmente da Arcore. Difficile ora che Berlusconi possa parteciparvi in presenza, si spera semmai che possa registrare un messaggio e inviarlo, se vi saranno ulteriori miglioramenti delle sue condizioni di salute. Ma l’evento al momento sarebbe confermato. Smentita invece con decisione dagli azzurri qualsiasi ipotesi di congresso dentro Forza Italia, per parlare di un’eventuale successione.