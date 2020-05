Come valutate il lavoro dei ministri a 5 Stelle?

Stanno riscuotendo un enorme successo i sondaggi pubblicati sui nostri social. Decine di migliaia di visualizzazioni e centinaia di commenti raccolgono l’interesse dei visitatori delle nostre pagine sui temi della politica ed economia.

Questa settimana abbiamo chiesto ai nostri telespettatori cosa ne pensano dell’operato dei Ministri M5S in questo Governo. Hanno agito bene? Potevano fare di più e meglio?



Fra i più importanti :

Luigi Di Maio agli Esteri

Lucia Azzolina alla Istruzione

Alfonso Buonafede alla Giustizia

Nunzia Catalfo al Ministero del Lavoro

Il Presidente Sergio Mattarella in occasione della cerimonia di giuramento del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e dei membri del nuovo Governo

Vediamo cosa c’è scritto nei commenti

Umberto: Questi infatuati mentali volevano salvare l’Italia. Che Dio ci auto a liberarcene al piu presto da questi CIALTRONI

Leonardo: I ministri 5S sono impreparati ad affrontare una situazione simile.

Sì possono commettere degli errori ma si abbia almeno la decenza di chiedere scusa agli Italiani.

E non di dire che si è fatto il possibile, quando palesemente non è stato abbastanza!

Silvana: Li ho votato pensando che potessero rendere l’Italia migliore, ma ahimè i peggiori in assoluto, Incompetenti. Aspetto con impazienza le nuove elezioni e spero tanto che se ne vadano via, che spariscono,. Insieme al covid hanno messo in ginocchio l’Italia

Simonetta Stefano: Il primo ministro che ha fatto più danni è quello della giustizia, ha distrutto un piano carcerario. E de gli altri che dire…. INCOMPETENZA. CMQ non ci credo ne mo e ne mai che leggerete questi commenti.

Federico: Io non sono d’accordo. Rispetto ai “professionisti della politica” hanno dimostrato ONESTÀ, fanno gli interessi degli italiani e, sebbene abbia o dovuto cedere su alcuni punti per via di innaturali alleanze, sono promossi con ottimi voti.

Enza: Tutti e quattro nel ministero sbagliato non hanno le competenze adeguate

Ma per come stanno le cose questi nom hanno competenze per nessun ministero

Di maio ha le idee confuse sulla geografia

Azzolina vuole riempire gli imbuti

Buonafede mette fuori i delinquenti e poi finge commozione alla commemorazione del grande falcone vittima di mafia

Quella del lavoro continua a far disoccupati

Fabio: Ritengo che non sia sufficiente sbandierare la propria onesta’, ma che sia assolutamente fondamentale anche essere preparati per governare una nazione. Se c’è un merito che gli riconosco è quello di essere stati bravi a carpire con rapidità la fiducia di molti Italiani, per lo più disperati e scoraggiati dalla mala politica. Allo stesso tempo sono stati pervasi, con altrettanta rapidità, da quel l’arroganza e spocchia di chi sa tutto ed ha esperienza, ma purtroppo così non è.

Quest’ultima pandemia è stato il banco di prova per palesare la loro totale incapacità, tanto da essersi comportati come dei dilettanti allo sbaraglio. Non era e non è ancora assolutamente facile, ma se ci mettessero un po’ di umiltà in più forse saremmo tutti più ben predisposti e invece, secondo me, prima vanno a casa e prima il paese ricomincia a rialzarsi.

