Comunali, Salvini fa autocritica: “Si è perso per demeriti nostri”

“Sono abituato a metterci la faccia e non a dare le colpe agli altri. Il primo commento è sull’affluenza: la maggior parte non ha votato. E’ un’autocritica per me e per tutta la politica. Occorre essere più concreti sulla vita reale. Non possiamo perdere tempo su vicende private. Abbiamo perso per demeriti nostri”. Questo il primo commento sulle elezioni amministrative del segretario della Lega Matteo Salvini, intervenuto allo speciale di Rai 1. “Il centrodestra ha scelto i migliori candidati possibili. Non dirò mai una parola contro Bernardo e gli altri candidati. Ma abbiamo avuto troppo poco tempo per presentarli agli italiani. Da ieri – precisa – la Lega avrà comunque più sindaci di quelli che avevamo”.

Uno sguardo al 2022

L’anno prossimo andranno al voto 25 capoluoghi, tra cui città come Genova, Palermo, Monza e Lecce. “Il centrodestra – prosegue il leader del Carroccio – ha il dovere di individuare i suoi candidati il prima possibile entro il mese di novembre per avere 5-6 mesi di tempo per spiegare la nostra idea di buon governo. Il centrodestra unito vince sempre, solo che non dobbiamo perdere tempo”.

Sempre al Governo

E sul governo: “Oggi gli italiani votavano per eleggere i sindaci: se qualcuno usa il voto per abbattere il governo di unità nazionale si sbaglia di grosso. Noi qua stiamo e qua rimaniamo. Non mi appassiona il dibattito sulla legge elettorale, ma quello sul lavoro, tasse e futuro del Paese”.