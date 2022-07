Con criptovalute commissiona omicidio su darkweb,denunciato

Approfittando dell’anonimato garantito dal darkweb, la parte oscura della Rete, aveva fatto un pagamento in criptovalute per commissionare all’ amministratore di un sito specializzato in omicidi su commissione, l’uccisione di un rivale in amore.La Polizia di Stato lo ha identificato e deferito all’Autorità Giudiziaria per minacce aggravate, attraverso complesse indagini connotate dall’elevato contenuto tecnico. All’origine del caso, una segnalazione delle Fbi alla Polizia postale, che in una nota sottolinea come la parte oscura della Rete “finora ritenuta impenetrabile, non è più tale”.

Anche l’FBI

Il Federal Bureau of Investigation (FBI) statunitense aveva informato la Polizia Postale che un 45enne del trevigiano era la potenziale vittima di un “servizio” a pagamento di omicidio su commissione. I primi accertamenti sulla rete, effettuati dalla Sezione Polizia Postale di Treviso, hanno permesso di dare un nome e cognome alla vittima, che, grazie al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Conegliano, è stato sottoposto ad una riservata attività di tutela per garantirne l’incolumità. Ulteriori approfondimenti delegati dalla Procura della Repubblica trevigiana ed effettuati dal Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni e dalla Polizia Postale di Venezia, hanno permesso di individuare importanti tracce telematiche connesse ai pagamenti effettuati, consentendo così di risalire al “mandante” dell’omicidio su commissione, un 34enne della provincia di Treviso. L’uomo, segretamente innamorato della giovane fidanzata della vittima, vedeva nel legame tra i due l’impossibilità di essere corrisposto sentimentalmente Da qui il piano criminale che ha preso vita nel darkweb. La successiva attività di polizia giudiziaria delegata dalla Procura della Repubblica di Treviso a carico del mandante l’omicidio, eseguita dalla Polizia Postale di Venezia e di Treviso, con l’ausilio del Commissariato di Conegliano, ha consentito di ottenere riscontri sulle movimentazioni di denaro e di criptovalute dal portafoglio virtuale del mandante verso quello dell’amministratore del sito di omicidi su commissione, che al momento è solamente indagato.