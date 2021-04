Condifesa TVB: Aperitivo assicurativo. Al via la campagna assicurativa contro le avversità atmosferiche

“Meglio prevenire che curare”. Un detto più che mai attuale e che riguarda anche gli oltre 10mila imprenditori agricoli associati al Consorzio Condifesa TVB (Treviso-Vicenza-Belluno). La “malattia” si chiama cambiamento climatico che tra gelate tardive durante le fioriture e continue grandinate tra il 2019-2020 ha causato decine di milioni di danni ai seminativi come mais, soia e frumento, ai vigneti e ai frutteti.

Non è un caso se grazie all’impegno del presidente Condifesa TVB Valerio Nadal e del direttore Filippo Codato l’anno scorso sono stati pagati premi assicurativi per 38 milioni di euro, 22 dei quali ottenuti da contributi dell’Unione Europea. Nel 2020 gli associati al Condifesa TVB hanno fatto segnare un vero record assicurando valori per ben 420 milioni di euro su un miliardo a livello regionale. Codato sta infatti organizzando per le prossime settimane “l’Aperitivo Assicurativo” un format divulgativo in webinar per illustrare una volta di più l’importanza di assicurarsi e aderire ai fondi mutualistici: “lo scorso hanno le grandinate sono state numerosissime ed hanno flagellato le produzioni agricole da fine aprile a fine agosto, mentre avremmo a breve una prima conta dei danni da gelo che quest’anno ha già colpito kiwi e all’albicocchi con altre colture precoci. Rimane a monito la gelata del 2018 che nella Marca hanno messo a dura prova diverse colture con perdite milionarie”.

Il presidente Nadal ha sottolineato: “Esistono fortunatamente alcuni strumenti per tutelare gli agricoltori e sono messi a disposizione dei propri associati da Condifesa TVB. Nello specifico le polizze assicurative agevolate con importanti contributi dalla Unione Europea fino al 70% del costo che risarciscono danni da avversità atmosferiche come grandine, vento ed eccesso di pioggia e i fondi mutualistici che compensano oltre ai danni da fitopatie anche i danni da tromba d’aria su vigneti e frutteti. Lavoriamo per la difesa del reddito degli agricoltori ed è giusto quindi promuovere le opportunità derivanti dalla campagna assicurativa e mutualistica” Per rimanere aggiornati sulle opportunità consulta il sito e la pagina Facebook di Condifesa TVB.