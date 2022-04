Condifesa Tvb presenta all’assemblea il bilancio 2021

+11 per cento rispetto al 2020. La provincia berica ai primi posti per capitale assicurato in agricoltura a livello nazionale. Nel 2021 oltre un centinaio di imprenditori agricoli assicurati in più nel vicentino. Il Condifesa TVB (Treviso, Vicenza, Belluno) ha approvato il bilancio che presenterà alla propria Assemblea. Il consuntivo 2021 si chiude con 42,5 milioni di fatturato e con un +11 per cento rispetto al 2020. Il presidente del Consorzio che tutela gli agricoltori dalle avversità Valerio Nadal nei giorni scorsi lo ha illustrato al CDA, seguiranno due assemblee parziali ed infine quella generale. Ci sono altri numeri che evidenziano l’ottimo lavoro svolto in questi anni e che testimoniano i primati delle provincie di Vicenza e Treviso nelle assicurazioni degli agricoltori: i 450 milioni di capitale assicurato che confermano il Condifesa TVB nei primi tre posti in Italia che riguardano soprattutto i valori assicurati nel settore vitivinicolo e con oltre 380 milioni di uva da vino assicurata.

Nadal

Nadal ha precisato: “questi risultati ed i 500 nuovi assicurati del 2021 ci fanno capire che stiamo lavorando sulla giusta direzione. Oltre un centinaio di assicurati in più sono imprenditori berici. Ciò grazie ad eventi come “Vite in campo”, la tecnologia di Bodi ed i Fondi mutualistici che stanno riscuotendo ogni anno ampi consensi. Nel cinquantesimo anniversario della fondazione del Condifesa questi successi confermano una consapevolezza sempre più forte da parte degli agricoltori sull’uso di nuovi strumenti per la tutela del reddito”.