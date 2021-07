Confturismo Veneto: sì al green pass, no a nuovi lockdown

Confturismo Veneto è favorevole all’adozione del green pass. Lo rileva in una nota il presidente dell’associazione, Marco Michielli, assieme ai colleghi delle federazioni aderenti (Federalberghi, Faita-Federcamping, Fipe, Unionmare-Sib e Fiavet).

Accelerare le vaccinazioni

«Prendiamo atto che l’obbligatorietà del pass si sta facendo strada in tutta Europa – spiega Michielli – ed anche il nostro Governo si appresta a deliberare in materia. Comprendiamo che lo strumento è teso soprattutto a una moral suasion nei confronti dei non ancora vaccinati per accelerare il processo di immunizzazione di gregge e affrontare l’autunno in maggior sicurezza per un inverno senza più chiusure degli esercizi». «Pur comprendendo le perplessità di molti operatori e in solidarietà con questi, al fine di un superiore interesse nazionale alla salute» Confturismo Veneto si «dichiara favorevole all’adozione del green pass».

Nessun altro provvedimento restrittivo

«Ma – precisa – alla luce di quanto avvenuto lo scorso anno con le molteplici misure velleitariamente prese dal Governo e poi disattese ingenerando grande confusione nella popolazione e nel mercato turistico di nostro riferimento, ci rivolgiamo al Governo perché renda efficace e definitiva la misura del green pass senza adottare ulteriori provvedimenti restrittivi».

La richiesta

Confturismo chiede pertanto al Governo che le procedure per l’ottenimento del certificato green pass vengano immediatamente rese snelle, accelerate al massimo e monitorate Il governo – continua – dichiari esplicitamente alla stampa nazionale ed estera che perlomeno sino alla fine di settembre questa sarà la modalità definitivamente scelta dal Paese per il contrasto al Covid19 e sino a tale data non verranno prese in considerazione ulteriori misure restrittive sugli spostamenti nel territorio nazionale dei cittadini e degli ospiti stranieri. Infine si monitori la situazione delle attività economiche sulle quali- conclude – andrà ad incidere la misura, prevedendo ulteriori misure risarcitorie».