Consigliere Zelensky: “Armi a Ucraina o guerra arriva in Italia”

“Con l’escalation della guerra il regime russo ha rivelato la sua vera natura di regime dittatoriale che vede la guerra come unica soluzione, quindi chi dice che non bisogna inviare armi all’Ucraina deve capire che in questo momento questo significa solo che un giorno ci sarà la guerra in Italia”. A dichiararlo è stato Alexander Rodnyansky, consigliere del presidente ucraino Zelensky e negoziatore per l’Ucraina. “E’ impossibile convivere fianco a fianco con questo regime dittatoriale, perché sarebbe una costante minaccia alla pace e alla prosperità”, ha aggiunto.

Fermare la guerra

Per Rodnyansky “tutte le prove sembrano suggerire che il popolo russo sia alle spalle di questa guerra. Solo una minoranza non crede alla propaganda russa, da 20 anni subiscono un lavaggio del cervello e non sanno che la guerra ci sia oppure sono convinti che ci sia un regime nazista in Ucraina”. “Il nostro obiettivo – ha poi sottolineato – è fermare la guerra, noi non parliamo di cambiamento di regime, anche se é probabile che le due cose corrispondano perché Putin si é messo in un angolo”.