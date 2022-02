Coprifuoco a Kiev. Truppe russe entrate a Kharkiv. Ultimatum di Mosca sui negoziati

Le truppe russe sono entrate a Kharkiv, la seconda città più grande dell’Ucraina. Lo riferisce un alto funzionario ucraino, evidenziando che si sta combattendo “strada per strada”. Oleh Sinehubov, il capo dell’amministrazione regionale di Kharkiv, ha riferito che le forze ucraine stanno contrastando le truppe russe e ha chiesto ai civili di non lasciare le proprie case. Nella notte un missile russo ha colpito un palazzo di nove piani, sempre a Karkiv, uccidendo una donna. In città sono state registrate esplosioni in centro. Lo riporta la Bbc. Nella notte un attacco russo ha anche distrutto un gasdotto a Kharkiv. Lo comunicano le autorità ucraine

Gli elogi di Putin

Il presidente russo Vladimir Putin ha elogiato oggi l'”eroismo” delle Forze Speciali del Paese che combattono in Ucraina. “Rendo un omaggio speciale a coloro che svolgono eroicamente il loro dovere militare durante l’operazione speciale per fornire assistenza alla Repubblica popolare del Donbass in questi giorni”, ha detto Putin nel suo messaggio di saluto ai membri e ai veterani delle Forze Speciali, congratulandosi con loro per la loro professionalità nella Giornata delle Forze Operative Speciali. Lo riporta laTass. L’esercito russo ha riferito che le città ucraine di Kherson e Berdyansk sono ora completamente sotto assedio. Lo riporta l’agenzia Interfax, citando il portavoce del ministero della Difesa Igor Konashenkov, che ha tenuto una conferenza stampa. Colpito un sito di smaltimento di rifiuti radioattivi a Kiev, che però non sarebbe stato danneggiato.