Coronavirus: Andreuzza (Lega) 43 contagi migranti a Jesolo. Governo responsabile. Interrogazione urgente a Franceschini e Lamorgese: centro va chiuso immediatamente

“È assolutamente inutile sentire che il Ministro Franceschini annuncia importanti campagne di comunicazione per dire al mondo che l’Italia è un Paese sicuro dal punto sanitario mentre poi siamo costretti ad assistere all’inerzia totale sua, del ministro degli Interni Lamorgese e del Premier Conte di fronte all’aumento incontrollato degli sbarchi di immigrati irregolari nelle nostre coste e all’alimentarsi di situazioni gravissime che mettono in pericolo la salute pubblica come accaduto a Jesolo dove 43 profughi sono risultati positivi al Covid.

Persone asintomatiche che fino al giorno prima hanno potuto girare indisturbate al di fuori del centro d’accoglienza per colpa della sciagurata gestione del governo giallo-rosso complice di aver messo a repentaglio sia la salute dei cittadini jesolani che dei turisti in vacanza nella località della costa di fama internazionale che in questo mese ha fatto un grandissimo sforzo per ripartire, adeguando tutto il sistema dell’accoglienza, i servizi della spiaggia, la ristorazione per offrire la massima sicurezza agli ospiti e al personale. La Lega da anni chiede la chiusura immediata del centro della Croce Rossa nella località di villeggiatura che da tempo ha causato problemi di sicurezza, di ordine pubblico e oggi, alla luce di questi drammatici contagi, si aggiunge anche l’emergenza sanitaria. Per questo ho predisposto un’interrogazione parlamentare urgente rivolta ai ministri Franceschini e Lamorgese affinché provvedano immediatamente allo stop degli sbarchi ed a chiudere il centro perché tutto questo non doveva assolutamente accadere ma ora il governo si deve assumersi le proprie responsabilità allontanando i migranti da Jesolo”.

Così la deputata veneziana della Lega Giorgia Andreuzza, capogruppo in Commissione Attività Produttive e Turismo alla Camera.