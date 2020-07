Coronavirus: Bazzaro (Lega), migranti positivi trasferiti da Jesolo a Cavarzere senza comunicazioni. Governo faccia le valigie

“Un gruppo dei 43 migranti irregolari positivi al Coronavirus ospitati a Jesolo sarebbe stato trasferito nella notte in alcune abitazioni private a Cavarzere, il tutto senza nessuna comunicazione ufficiale da parte del governo. Conte e i suoi non sanno minimamente come gestire questa delicata faccenda che mette a repentaglio la salute pubblica dei veneti e che sta causando un danno enorme di sicurezza, economico e di immagine alle nostre città.

Pd e M5S spostano queste persone malate ovunque come fossero pacchi, senza programmazione, senza un protocollo sanitario e di sicurezza, scaricando oneri e responsabilità al territorio. Non ci siamo. Conte e i suoi facciano presto le valigie perché la misura è colma. Il Veneto non accetta un simile trattamento”.



Lo dichiara il deputato veneziano della Lega Alex Bazzaro.