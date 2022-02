Corte costituzionale: ok a referendum su custodia cautelare. Altri 6 quesiti al vaglio

Ieri la Consulta ha dichiarato inammissibile il quesito sull’eutanasia poiché “non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana”. Via libera al primo referendum sulla giustizia, atteso il verdetto su altri 6 tra cui quello sulla cannabis.

Amato

La Corte costituzionale si è riunita oggi sotto la nuova presidenza di Giuliano Amato per valutare l’ammissibilità di sette quesiti referendari per cui sono state depositate le firme, dopo la bocciatura arrivata ieri sull’eutanasia. Tra questi c’è quello sulla depenalizzazione della coltivazione della cannabis per uso personale e sei proposte sulla giustizia. La camera di consiglio è già ripresa, ma non si sa se tutte le decisioni arriveranno entro la giornata: l’esame dei quesiti è iniziato da quelli sulla giustizia.

La cannabis

Il quesito propone di depenalizzare la coltivazione della cannabis, a patto che questa non sia utilizzata per fini di spaccio. La proposta è stata sostenuta dall’Associazione Coscioni, dai Radicali e da Meglio legale. La richiesta è di depenalizzare la coltivazione di cannabis e di eliminare la pena del carcere prevista per le condotte illecite legate all’uso e al consumo della sostanza, a eccezione dell’associazione finalizzata a traffico illecito. Se il referendum fosse approvato dalla Corte e votato dai cittadini, si potrebbe utilizzare liberamente cannabis. Il quesito propone anche di intervenire sulle sanzioni amministrative previste, eliminando la sospensione della patente per chi è accusato di una qualsiasi condotta riconducibile all’uso della sostanza.