Cospito, Nordio in Parlamento. Nuovo scontro Fdi-Pd, bagarre in Aula. Meloni blinda i suoi

Accusata di silenzio sui suoi luogotenenti, Giovanni Donzelli e il sottosegretario Delmastro, la premier Giorgia Meloni risponde sul caso Cospito. “Vorrei fosse chiaro che la sfida non è al governo, la sfida è allo Stato e lo Stato ci riguarda tutti, non è un tema politico, di destra e sinistra”. Così Meloni, intervenendo sul caso Cospito. Il governo non ha fatto altro che fare il suo lavoro, non alzando i toni”. “Ho chiamato perché bisogna fare attenzione di fronte a una questione così delicata, come si utilizzano certi linguaggi e termini può ingigantire la cosa”. Così la presidente del Consiglio. “Qualcuno diceva che il governo in qualche modo sta eccitando la piazza. Vorrei capire come. Al governo non compete decidere, la materia compete alla giustizia. Il governo non ha fatto niente, noi abbiamo auto di funzionari delle ambasciate che saltano, continue minacce degli anarchici allo stato, e ci si chiede se il governo sta eccitando la piazza… Sono allibita”.

Il dibattito

Dibattito acceso nelle aule di Camera e Senato con le opposizioni che continuano a chiedere le dimissioni di Donzelli e Delmastro. Nuova bagarre in Aula dopo le dichiarazioni di Balboni (Fdi).”Le affermazioni di Donzelli sul legame tra mafia e terrorismo di cui Cospito è esponente sono evidenti a qualsiasi persona di buon senso. Qualcuno ha dubbi che la mafia si insinuasse in una breccia che voi avete contribuito ad aprire? Andando in carcere avete aperto una voragine alla mafia”. Lo afferma il senatore di Fdi Alberto Balboni, in aula al Senato dopo l’informativa di Nordio e rivolgendosi ai banchi dell’opposizione. L’opposizione ha chiesto di censurare gli attacchi del senatore al centrosinistra ma di fronte al fatto che il presidente La Russa ha rivendicato la possibilità di tutti di intervenire si sono alzati per andarsene dall’Aula in protesta.

Nordio

Mai messo in discussione l’istituto del 41 bis. Ha detto il ministro Carlo Nordio nella sua informativa prima alla Camera e poi al Senato sul caso di Alfredo Cospito. “La possibilità di mutare questa normativa è inesistente”. “Non ci pareremo dietro la magistratura di Roma, per dire che ce ne laviamo le mani e rispondere solo all’esito di quell’inchiesta della procura, ma ci sono limiti procedurali che vanno rispettati”. Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio parlando del caso nato dall’intervento ieri in Aula del deputato di FdI Donzelli. Il ministro ha anche riferito che “appena esaurita” l’istruttoria su quanto accaduto, affidata al suo capo di gabinetto, si presenterà a riferire “nelle sedi opportune, anche qui”.