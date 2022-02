Covid, 49.040 nuovi casi con 479.447 tamponi e altri 252 decessi

In Italia ci sono 49.040 nuovi casi di coronavirus a fronte di 479.447 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l’incremento era stato di 60.029 con 603.639 test).

252 decessi

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 252 decessi (contro i 322 di martedì) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 153.764. In terapia intensiva sono ricoverati 886 pazienti (-10) mentre i guariti sono 119.280. Tasso di positività al 10,2%.

Ricoveri in calo

Il tasso di positività è in lieve aumento rispetto al 9,9% di martedì. Sono 886 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 10 in meno rispetto al giorno precedente nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 81. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 12.527, ovvero 549 in meno. In isolamento domiciliare ci sono ci so0no 1.208.010 persone mentre gli attualmente positivi nel nostro Paese sono 1.221.423.