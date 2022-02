Covid, 53.662 nuovi casi su 510.283 tamponi e altri 314 decessi

Nelle ultime 24 ore si sono registrati 53.662 nuovi casi di Covid-19 in Italia a fronte di 510.283 tamponi effettuati (giovedì erano stati 57.890 su 538.131 test), secondo i dati forniti dal ministero della Salute.

Il calo

Il tasso di positività si attesta al 10,5%, in lieve calo rispetto al 10,8% del giorno precedente. Si contano altri 314 decessi. Continua il calo dei pazienti in terapia intensiva (-50), che scendono sotto quota mille (987), e nei reparti ordinari (-614). I guariti odierni sono 87.472.

I positivi

Gli attualmente positivi ammontano a 1.404.122 (-34086 rispetto al giorno precedente). Un anno fa (venerdì 19 febbraio 2021) i nuovi casi erano 15.479 su 297.128 tamponi, per un tasso di positività del 5,2%), e i decessi 353.

Vaccini

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 135mila dosi (9mila prime + 38mila seconde + 88mila terze), per un totale di 132,8 milioni. Nell’ultima settimana sono state inoculate in media 179mila dosi al giorno (13mila prime + 49mila seconde + 117mila terze): a questo ritmo l’80% degli over 5 sarà vaccinato con terza dose tra due mesi e 22 giorni (l’11 maggio).