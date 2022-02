Covid: cala il numero dei decessi, 141 contro i 252 di ieri. Il tasso di positività sale all’11,3%

Ancora in calo la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 42.081, contro i 50.534 di ieri ma soprattutto i 51.959 di domenica scorsa. I tamponi processati sono 372.776 (ieri 492.045) con il tasso di positività che sale di un punto, dal 10,3 all’11,3%. I decessi sono 141 (ieri 252): le vittime totali dall’inizio della pandemia sono 152.989.

I ricoveri

Calano ancora i ricoveri: le terapie intensive sono 19 in meno (ieri -34) con 52 ingressi del giorno e scendono complessivamente a 934. I ricoveri ordinari sono 103 in meno (ieri -561), 13.284 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I casi totali arrivano a 12.469.975. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 63.492 (ieri 84.767) per un totale che sale a 10.968.639. Per questo gli attualmente positivi sono ancora in calo, 21.431 in meno (ieri -34.344), e scendono a 1.348.347. Di questi 1.334.129 pazienti sono in isolamento domiciliare.

L’incremento nelle 24 ore dei nuovi casi di positività nelle regioni italiane

Lazio 4.917, Campania 4.743, Sicilia 4.468, Lombardia 4.303, Veneto 3.805, Puglia 3.541, Emilia Romagna 2.942, Toscana 2.665, Marche 1.634, Piemonte 1.519, Abruzzo 1.274, Calabria 1.226, Liguria 983, Sardegna 976, Umbria 820, Friuli Venezia Giulia 640, P.A. Bolzano 450, Basilicata 426, Molise 378, P.A. Trento 333, Valle d’Aosta 45.