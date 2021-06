Covid: Da Re (Lega), rincaro materie prime: UE si attivi per supporto filiera bosco-legno

“L’Europa deve adottare strumenti finanziari specifici e mettere in atto misure straordinarie a supporto delle aziende locali della filiera bosco-legno in crisi anche a causa della pandemia. Queste realtà, infatti, necessitano di supporto economico e di valorizzazione poiché colpite dal rincaro delle materie prime, tra cui il legno e i vari materiali da costruzione, che si è accentuato a causa della grande domanda dei mercati, soprattutto extraeuropei, a seguito della crisi sanitaria causata dal Covid”

Legno bene comune

“Le aziende del settore stanno riscontrando ingenti difficoltà economiche e numerosi imprenditori sono costretti ad allungare i tempi di consegna delle commesse e, in alcuni casi, a lavorare in perdita. La filiera europea del legno dovrebbe essere salvaguardata in quanto bene comune: costituisce, infatti, un patrimonio strategico per investire nell’economia circolare e per realizzare gli obiettivi del Green Deal europeo”.

Così l’eurodeputato della Lega Gianantonio Da Re, che ha presentato l’interrogazione alla Commissione europea.