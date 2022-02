Covid, frena la curva del contagio: in 24 ore 81.367 nuovi casi (ieri 101.864) e 384 morti, ieri 415

Sono 81.367 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 101.864. Le vittime sono invece 384, mentre ieri erano state 415.Sono 731.284 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 999.095. Il tasso di positività è al 11,1%, in aumento rispetto a ieri quando era al 10,2%.

Terapia intensiva

Sono invece 1.350 i pazienti in terapia intensiva, 26 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 90. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 17.932 (18.337), ovvero 405 in meno rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia sono 11.847.436 gli italiani contagiati dal Covid, secondo i dati del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 1.874.625, in calo di 53.175 nelle ultime 24 ore mentre i morti sono 149.896. I dimessi e i guariti sono invece 9.822.915 con un incremento di 134.460 rispetto a ieri.

La situazione in Italia

L’incremento dei nuovi casi di positività nelle regioni italiane nel corso delle ultime 24 ore: Lombardia 9.374, Lazio 7.996, Campania 7.948, Veneto 7903, Emilia Romagna 7.463, Sicilia 7.159, Puglia 4.944, Piemonte 4.875, Marche 3.213, Sardegna 3.209, Abruzzo 2.064, Liguria 1.963, Friuli Venezia Giulia 1.959, Toscana 1.855, Umbria 1.604, Calabria 1.579, P.A. Bolzano 1.003, Basilicata 926, P.A. Trento 712, Molise 528, Valle d’Aosta 96.