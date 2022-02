Covid, in Italia 24.408 nuovi casi con 231.766 tamponi e altri 201 morti

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 24.408 nuovi casi di coronavirus a fronte di 231.766 tamponi effettuati (domenica i contagi erano stati 42.081 su 372.776 test). Il tasso di positività scende al 10,5% (rispetto all’11,3% del giorno precedente). I morti odierni sono 201, per un totale da inizio pandemia di 153.190 vittime. Guarite 50.659 persone. In calo le terapie intensive (-6), mentre i ricoveri negli altri reparti crescono di 91 unità.

Gli ospedali

Sono 928 i pazienti attualmente ricoverati in terapia intensiva in Italia: gli ingressi giornalieri sono 55. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 13.375.