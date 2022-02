Covid, in Italia 60.029 nuovi casi con 603.639 tamponi e altri 322 morti

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 60.029 nuovi casi di coronavirus a fronte di 603.639 tamponi effettuati (lunedì i contagi erano stati 24.408 su 231.766 test).

Il tasso di positività

Il tasso di positività scende al 9,9% (rispetto all’10,5% del giorno precedente). I morti odierni sono 322, per un totale da inizio pandemia di 153.512 vittime. Guarite 89.993 persone. In calo le terapie intensive (-32) e i ricoveri negli altri reparti (-299).

Le dosi

I casi attivi sono ora 1.291.793 (30.178 in meno) e nelle terapie intensive si contano 82 nuovi ingressi e 114 uscite. Fino ad oggi sono state somministrate in tutto il Paese 133.339.706 dosi di vaccino. La Lombardia è la Regione in cui si registra il numero maggiore di nuovi casi: 7.146 su 97.127 tamponi. Subito dopo il Lazio con 6.356 contagi su 67.359 test, poi la Campania: 6.116 nuovi casi su 47.692 tamponi. Sopra quota 6mila anche il veneto: 6.037 su 95.953.